Valentin Carboni al Marsiglia, È FATTA: quanto incassa l’Inter

È fatta per Valentin Carboni al Marsiglia. La conferma arriva da Fabrizio Romano, che annuncia le cifre dell’affare fra l’Inter e i francesi per l’argentino classe 2005, ancora in vacanza dopo la vittoria della Coppa America con l’Argentina.

La formula sarà quella del prestito oneroso con diritto di riscatto. Il club nerazzurro incasserà subito un milione di euro, l’opzione per i francesi a fine stagione sarà fissata a 35 milioni di euro e ci sono anche 4 milioni di potenziali bonus. L’Inter potrà esercitare il controriscatto per 40 milioni di euro.

Valentin Carboni sta per firmare un rinnovo di contratto con i nerazzurri fino al 2029 (l’attuale vincolo scade nel 2028), poi passerà al Marsiglia. L’argentino è atteso in Francia nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche prima dell’ufficialità.