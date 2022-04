Lautaro dribbla le critiche e mette nel mirino il record personale di goal

Il toro risponde sul campo

Pietro Magnani

Lautaro Martinez, come confermato dal diretto interessato nel post partita, non dà peso alle critiche e alle voci di mercato. Il Toro pensa solo al bene dell'Inter e a cercare di dare il massimo per la squadra. E, checché ne dicano i suoi detrattori, l'attaccante sta vivendo una stagione più che dignitosa anzi: in questo rush finale rischia di diventare la migliore della sua carriera dal punto di vista realizzativo.

Finora infatti la stagione più prolifica per Lautaro è stata quella passata, culminata con lo Scudetto sotto la guida di Antonio Conte. Il Toro infatti l'anno scorso ha messo a segno 17 goal in Serie A (conditi da 10 assist), 19 contando tutte le competizioni. E quanto è lontano dal proprio record personale in questa annata di alti e bassi? Molto poco.

Con ancora 6 partite di campionato da giocare e 1 o 2 di Coppa Italia (dipenderà dall'esito della partita di martedì contro il Milan) Lautaro ha la ghiotta occasione di mettere a referto la migliore stagione realizzativa della carriera. In campionato finora ha messo a segno 14 goal, 16 in tutte le competizioni.Solo 3 in meno del proprio record personale quindi, un traguardo più che raggiungibile contando almeno altre 7 partite, magari pure 8, da giocare.

Insomma criticare si sa fa sempre piacere a molti, ma oltre all'attaccamento alla maglia, non bisogna dimenticare una cosa riguardo Lautaro: con tutte le sue pause e le sue difficoltà, al momento è il capocannoniere della squadra. E questo dovrebbe bastare.