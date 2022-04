L’Inter è tornata solida anche in difesa: la svolta dopo la sosta

La squadra di Inzaghi ha subito soltanto un gol negli ultimi 4 match

Alessio Murgida

L’Inter è ripartita a mille dopo la sosta nazionali. La vittoria contro la Juventus è stato il la per la rinascita nerazzurra fino all’exploit di ieri sera nel derby vinto per 3-0. La squadra di Inzaghi ha ritrovato brillantezza offensiva ma soprattutto una solidità difensiva che ha portato a un solo gol subito negli ultimi 4 match. Peraltro, l'unica rete incassata da Handanovic (il super gol di Maggiore in Spezia-Inter) era difficilmente evitabile anche con una giocata difensiva di livello. Insomma, l'Inter ha ricominciato a essere una muraglia.

Per ritrovare questa solidità difensiva, abbinata a un risultato vincente, si deve tornare a dicembre periodo in cui i nerazzurri hanno forse espresso il miglior calcio di questa stagione. E anche lì, a far scattare la scintilla, fu una vittoria pesantissima (per 3-2) in casa contro il Napoli. Dal match contro i partenopei, l'Inter registrò poi una striscia di sei successi di fila in campionato senza subire gol.

La sensazione è che, in questo momento, la compagine di Inzaghi possa essere capace di un'altra striscia del genere. Cosa che non farebbe per niente male vista la volata finale per lo Scudetto.