Sei partite in 30 giorni: il calendario dell’Inter con la finale di Coppa Italia

I nerazzurri affronteranno due partite in più rispetto alle rivali scudetto

Allacciate le cinture, sarà un mese molto intenso. La vittoria dell'Inter sul Milan nel ritorno della semifinale di Coppa Italia vale l'accesso alla finalissima di Roma e aggiunge un ulteriore, gradito impegno in questo finale di stagione che porterà gli uomini di Simone Inzaghi ad affrontare ben sei partite, tutte decisive, nel giro di 30 giorni. Dal 23 aprile al 22 maggio la formazione nerazzurra si gioca la storia, con la possibilità di sollevare il ventesimo scudetto e la Coppa Italia per un "triplete italiano" che dopo i tormenti della scorsa estate avrebbe un peso enorme. Occhio però alle insidie di un calendario che vedrà l'Inter affrontare due partite in più rispetto alle rivali dirette, perché oltre alla finale di Coppa Italia ci sarà anche il tanto atteso recupero della sfida col Bologna.