Mercato – Inter, occhio a Conte: assalto Tottenham per Bremer

Gli Spurs puntano al doppio colpo in casa Torino

Numeri alla mano, è probabilmente il miglior difensore di questa stagione in Serie A, di sicuro tra i più interessanti in Europa in grado di attirare le attenzioni praticamente di tutti i maggiori club in circolazione. Gleison Bremer fa impazzire i radar del mercato e da settimane ormai è al centro dei pensieri dell' Inter che dopo aver strappato un accordo di massima col giocatore deve trovare un'intesa non semplice col Torino , che sa di avere un gioiello in casa e sta cercando di scatenare un'asta per far lievitare ulteriormente il prezzo del cartellino.

La trattativa per lo sbarco all'Inter è quindi in fase avanzata, ma finché non ci saranno le firme occhio sempre ai possibili colpi di scena. Soprattutto se a muoversi sono i club ricchissimi della Premier League, come racconta il quotidiano Tuttosport che nell'edizione di oggi fa il punto della situazione raccontando di un forte inserimento da parte del Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici. Secondo il quotidiano gli Spurs sarebbero pronti a mettere sul piatto una ricca offerta da oltre 50 milioni di euro cash per assicurarsi Bremer e Singo, altro grande talento che con Juric sta crescendo moltissimo. Una proposta importante, considerando che si parla di soli contanti mentre l'Inter, ad esempio, punta molto sulla possibilità di inserire contropartite tecniche. La scelta finale, in ogni caso, spetterà soprattutto a Bremer. Al momento del rinnovo fino al 2024, firmato per aiutare il Torino in sede di trattativa, il brasiliano ha ottenuto infatti una promessa chiara: sarà ceduto ad un club di suo gradimento, che gioca in Champions e con un'offerta a partire dai 25 milioni di euro.