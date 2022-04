I Top&Flop di Inter-Milan 3-0: Lautaro e Brozovic su tutti, solito Skriniar

I giudizi sui protagonisti del match di ritorno della semifinale di Coppa Italia

Due gol di Lautaro Martinez ed il primo in maglia nerazzurra di Robin Gosens . Sul tabellino del ritorno della semifinale di Coppa Italia finiscono i loro nomi, ma tutta l' Inter merita un elogio per la vittoria convincente sul Milan in uno dei derby più importanti della storia recente della stracittadina milanese. In attesa di scoprire chi sarà la nostra avversaria nella finale di Roma, andiamo ad analizzare i Top&Flop dell'incontro con i voti e i giudizi di Passione Inter.

SKRINIAR 7,5 - Ha dalle sue parti Leao che con la sua rapidità è una mina vagante. Va in affanno nei primissimi minuti ma poi come al solito si salva con il suo senso della posizione, bloccando a ripetizione Leao e Tonali. Salva poi un goal praticamente fatto su Hernandez con l'aiuto di Perisic e gioca sempre bene d'anticipo.

CALHANOGLU 5,5 - Parte un po' contratto, forse la grande voglia di fare contro la sua ex squadra lo frena un po' nel rendimento. Il meno brillante in mezzo al campo, anche da fermo non riesce ad essere preciso e incisivo come al solito. Lotta ma sembra in difficoltà, sia fisicamente che tecnicamente, perde un numero alto di palloni e si fa saltare con facilità. L'unico insufficiente.