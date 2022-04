Mercato – Inter in vantaggio su Scamacca, il Milan si defila?

Il punto della situazione attorno alla punta del Sassuolo

Il Milan infatti è ormai concentrato totalmente su Origi, attaccante del Liverpool in uscita a parametro zero, e difficilmente, vista questa scelta al "risparmio", punterà ad un'asta con l'Inter. I nerazzurri poi su Scamacca sono ormai in netto vantaggio, proprio perché partiti da lontano. Il ragazzo poi gradirebbe il piano del club: farlo crescere per una-due stagioni al fianco di un campione affermato come Dzeko, per poi farne il suo erede naturale. Scamacca sarebbe quindi centrale nel progetto presente e futuro della squadra. La pole position dell'Inter quindi non sembra in pericolo, anzi: il Milan sembrerebbe, almeno in teoria, essersi estromesso da solo dalla corsa alla punta.