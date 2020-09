Lazaro: “Premier League? Mi sarebbe piaciuto fare di più. Ora al Borussia sono felice”

Valentino Lazaro, esterno austriaco di proprietà all’Inter in prestito al Borussia Mönchengladbach, si è raccontato ai microfoni del portale Chroniclelive, tornando sulla propria esperienza in Premier League con il Newcastle.

Ecco le sue parole: “Non è un segreto, potevo andare in un paio di club che giocavano in Champions League anche a gennaio, ma ho deciso di andare al Newcastle perché volevo giocare in Premier League. Sentivo davvero che Steve Bruce mi voleva e che aveva bisogno di me, ed ero davvero entusiasta di giocare. Mi ci sono volute un paio partite, ma mi sono ripreso velocemente e mi sono sentito molto a mio agio, segnando anche il mio primo gol. Stava davvero andando bene per me e poi tutti sanno cosa è successo con covid e lo stop del campionato”.

Rimpianti: “Mi sentivo bene e mi sarebbe piaciuto giocare di più per dimostrare di più perché so che avrei potuto mostrare alla Premier League e ai tifosi le mie qualità. Mi sarebbe piaciuto fare di più”.

Ora il Borussia: “Volevo giocare la Champions League. Conoscevo già alcuni giocatori da molto tempo, avendo giocato con alcuni di loro durante il mio periodo in Austria. Conosco da tempo anche il miste Marco Rose. L’intera squadra ha voluto ingaggiarmi per un po ‘, quindi sono davvero felice di essere arrivato qui”.

