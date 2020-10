Lazio-Inter, Bastoni (DAZN): “In difesa posso giocare in qualsiasi ruolo. Prendere pochi gol è anche un orgoglio personale”

Lazio-Inter andrà in scena alle ore 15.00, incontro valido per la terza giornata di Serie A. Il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita della gara analizzando il big match e come ci arrivano i nerazzurri di Antonio Conte. Ecco qui di seguito le sue parole.

Centrosinistra – “Sicuramente mi trovo bene in quella posizione, e si è visto anche l’anno scorso. Poi siamo tanti, il gruppo si è rinnovato con tanti acquisti di qualità, quindi giocherò dove il mister avrà bisogno”.

Tanti gol fatti e subiti – “Ovviamente anche io preferirei il 5-4 allo 0-0, poi ovviamente noi da difensori abbiamo l’obiettivo di far prendere meno gol possibili”.

