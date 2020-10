Lazio-Inter, Biasin: “Errori e confusione: Inter, è un passo indietro. Ma la strada è lunga”

Sì, si poteva fare meglio, diciamo così: se non altro perché si era passati in vantaggio, si era rimasti anche in superiorità numerica dopo l’espulsione di Ciro Immobile, le occasioni ci sono state e i tre punti servivano per rimanere in corsa con le altre del gruppo dei 6 punti che dovrebbero giocare questa sera. Dovrebbero: perché se Milan–Spezia – in programma per le ore 18.00 – si disputerà regolarmente (le squadre sono già in campo per il riscaldamento), tutto è ancora da vedere per quanto riguarda Juventus–Napoli prevista per questa sera per le 20.45 (anche se, visto che il Napoli non parte, è sempre più probabile un 3-0 a tavolino).

Intanto Fabrizio Biasin, giornalista sportivo di nota fede interista, riassume su Twitter la partita di questo pomeriggio dell’Inter in casa della Lazio. Scrive infatti Biasin: “Diversi errori, tanta confusione, un tot di ingenuità e un avversario ‘tosto’: l’Inter deve cominciare a sperare meno nelle giocate dei singoli e pretendere molto di più dal gioco. Passo indietro, ma la strada, per fortuna, è lunga”.

