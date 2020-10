Lazio-Inter, Milinkovic Savic (DAZN): “Il rosso a Immobile? Vidal si è buttato bene”

Milinkovic Savic, protagonista di Lazio-Inter con il goal che ha decretato il pareggio finale, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita.

Savic ha dichiarato: “Il primo tempo siamo andati male, ma fortunatamente nell’intervallo ci siamo parlati e poi abbiamo cambiato mentalità. Poi ho fatto goal, sì, ma non conta, l’importante è aver ripreso la partita e aver portato a casa un punto. Sono contento che la mia rete ci abbia tolto un po’ di pressione e ci abbia fatto svoltare”.

“L’espulsione di Immobile? Un po’ di confusione ma non mi sembrava da rosso, non credo che Ciro gli abbia dato una botta tanto violenta. Vidal si è buttato bene e ha guadagnato un rosso per la sua squadra”.

