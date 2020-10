Lazio-Inter, Conte in conferenza: “Ottima prestazione contro una grande squadra, sono l’allenatore più felice del mondo!”

Lazio-Inter, big match del pomeriggio, è terminata senza vincitori e vinti, nonostante i nerazzurri sembrassero avere la possibilità di conquistare i 3 punti contro un avversario piuttosto bloccato e nervoso. Antonio Conte ha letto così in conferenza stampa la partita dell’Olimpico, fortemente condizionata anche dalle scelte arbitrali.

Ecco le sue parole: “Per vincere bisogna far gol e cercare di sfruttare le occasioni che si creano. Creiamo situazioni importanti, a volte siamo bravi. Ci vuole anche un po’ di fortuna. La prestazione è stata buona contro la Lazio che l’anno scorso ci ha fatto soffrire. Venire qui con questa personalità e con questa determinazione è un ottimo aspetto. Dobbiamo continuare ad avere entusiasmo”.

PERISIC – “Sono molto contento di quello che sta facendo. Sta dimostrando voglia. Ha grandi qualità tecniche e fisiche. Sta lavorando perché può migliorare in fase difensiva. Sta facendo molto molto bene, cos’ come Hakimi. Sono contento da questo punto di vista. Hanno calciatori che hanno voglia di apprendere e mettersi in gioco. Quando è così sono l’allenatore più felice del mondo”.

