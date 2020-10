Lazio-Inter, scintille tra Immobile e Vidal: manata e cartellino rosso. La ricostruzione

Scintille al minuto 68′ tra Ciro Immobile e Arturo Vidal. Dopo un contrasto di gioco, il centrocampista cileno si è avvicinato all’attaccante della Lazio a muso duro.

Immediata la reazione di Immobile che ha rifilato una manata all’ex Barcellona. L’arbitro Guida non ha esitato e ha estratto il cartellino rosso, spendendo l’azzurro anticipatamente negli spogliatoi. Cartellino giallo anche per Vidal che, pochi istanti dopo, è stato richiamato in panchina da Conte.

