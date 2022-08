Lazio-Inter, Inzaghi: “Sconfitta che brucia, gol Luis Alberto ha rotto la partita”

Brutta prestazione e risultato negativo quello ottenuto questa sera dall' Inter all'Olimpico contro la Lazio. Formazione nerazzurra passata in svantaggio nel primo tempo a causa di una disattenzione difensiva che ha concesso a Felipe Anderson di insaccare indisturbato e che una volta raggiunto il pareggio non è riuscita a trovare anche il vantaggio. A condannare la squadra di Simone Inzaghi, poi, sono state le reti di Luis Alberto e Pedro. Proprio l'allenatore nerazzurro nel post-partita di Dazn ha analizzato la sconfitta dei suoi ragazzi:

COSA NON HA FUNZIONATO -"Senz'altro dobbiamo fare meglio, ma non solo i difensori. Una squadra come la nostra non può prendere il primo gol, il secondo e terzo sono due eurogol".