Lazio-Inter, le PAGELLE: Inzaghi sotto accusa, Brozovic e Bastoni irriconoscibili

GAGLIARDINI 5 - Scende in campo per marcare a uomo Milinkovic-Savic e tutto sommato cerca di rispettare i compiti che gli erano stati assegnati. Ma una squadra che vuole lottare per il titolo può sprecare in questo modo un centrocampista?

INZAGHI 5 - L'approccio alla partita della sua squadra sembra corretto, ma l'assetto difensivo degli avversari limita la pericolosità dei nerazzurri. Trova il pareggio su una mischia in area di rigore, quando c'è bisogno di coraggio non osa nei cambi e lascia Calhanoglu in panchina. Per una squadra che ha intenzione di vincere lo scudetto con un calcio propositivo, sacrificare un uomo (Gagliardini) in marcatura su Milinkovic-Savic per 90' e perdere la qualità di Calhanoglu in mezzo al campo diventa limitante.