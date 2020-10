Lazio-Inter, Inzaghi (DAZN): “Avremmo voluto affrontare l’Inter più avanti. Con un episodio in più…”

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN del tesissimo match andato in scena all’Olimpico contro l’Inter, senza tralasciare il proprio commento sulle scelte del direttore di gara.

Inzaghi ha dichiarato: “Abbiamo avuto tre cambi forzati, abbiamo delle problematiche in difesa. I ragazzi però hanno avuto grande carattere ed orgoglio. Sono soddisfatto. Con un episodio a favore, forse… Abbiamo creato tante occasioni con una squadra fortissima che sappiamo che allenatore abbia e che mercato ha fatto. I miei ragazzi, nonostante fossimo in piena emergenza, hanno fatto una grande gara. Penso che il primo tempo eravamo partiti bene, creando due-tre occasioni dove dovevamo essere più cattivi. Come contro l’Atalanta alla prima volta che gli avversari sono entrati in area abbiamo subito gol. La squadra ne ha risentito un po’, poi ci siamo riorganizzati. Atalanta ed Inter le avremmo volute affrontare più avanti”.

