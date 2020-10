Lazio-Inter, Tare (Dazn): “Vogliamo continuità, ma la sosta ci aiuterà ad inserire i nuovi in rosa”

Big match tra Lazio e Inter alla terza giornata di Serie A. Della sfida, a Dazn, ne ha parlato il dirigente della Lazio, Igli Tare, analizzando il match e soffermandosi anche sulle ultime di mercato, con gli innesti arrivati di recente e la possibilità di sfruttare la sosta per inserirli al meglio in rosa.

Ecco le sue parole: “Io penso che in questo momento ci aiutano i risultati perché con questi arriva la consapevolezza di essere forti e competitivi come lo scorso anno. La sosta sarà utile per l’inserimento dei nuovi giocatori che abbiamo avuto in ritardo“.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi