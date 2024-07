Le DUE probabili formazioni dell’Inter 2024/2025

Da pochi giorni è iniziata ufficialmente la nuova stagione dell’Inter. Orfana di numerosi nazionali che rientreranno da qui alle prossime settimane, la formazione di Simone Inzaghi ha ricominciato il lavoro sul campo lo scorso sabato 13 luglio. Un’annata che si preannuncia lunghissima, nella quale vi saranno due novità sostanziali: il nuovo formato con più partite della Champions League e il Mondiale per Club del tutto rivoluzionato.

Per questa ragione, il tecnico piacentino – come ammesso anche nella conferenza stampa di presentazione della nuova stagione – ha chiesto ai suoi dirigenti una rosa extra large e competitiva anche nelle seconde linee, capace di poter far fronte a tutti gli impegni che vedranno la sua Inter protagonista.

In virtù della volontà a trattenere tutti i big della passata stagione, il calciomercato dell’Inter si sta muovendo soprattutto nell’ottica di migliorare le alternative ai titolarissimi rispetto alla passata stagione, così da poter puntare su un turnover costante nel corso della prossima annata. Vediamo dunque quali sono ad oggi le due probabili formazioni dell’Inter – tra titolari e cosiddette ‘riserve’ – su cui Inzaghi potrà fare affidamento per la stagione 2024/25.

INTER A (3-5-2) – Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. S. Inzaghi

INTER B (3-5-2) – Josep Martinez; Bisseck, de Vrij, (Cabal?); Darmian, Frattesi, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto (Buchanan); Taremi, Arnautovic (Valentin Carboni). All. S. Inzaghi

*A causa dell’infortunio alla tibia rimediato in Nazionale, Tajon Buchanan rimarrà fuori almeno sino al prossimo dicembre. Per questa ragione l’Inter è tornata sul mercato alla ricerca di un nuovo difensore centrale, da poter utilizzare come braccetto di sinistra in alternativa a Bastoni: Juan David Cabal del Verona rimane in pole position.