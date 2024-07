Le probabili formazioni di Inter-Lugano: esordio per Martinez e Taremi

Dopo aver ricominciato il lavoro lo scorso sabato, domani pomeriggio l’Inter di Simone Inzaghi scenderà in campo per la prima amichevole stagionale. Un appuntamento che, come da tradizione degli ultimi anni, vedrà i nerazzurri sfidare il Lugano. Match con fischio d’inizio alle 18.30 che andrà in scena al BPER Training Centre di Appiano Gentile.

Si tratta del primo test dei sei totali in programma in calendario in questo pre-campionato, dai quali Inzaghi cercherà di tirare fuori la miglior condizione della sua squadra. Per quanto riguarda la probabile formazione che il tecnico piacentino schiererà contro gli svizzeri decisamente più avanti sotto l’aspetto fisico (sabato 20 luglio prenderà il via il campionato in Svizzera), ovviamente vi saranno numerose assenze legate ai numerosi calciatori ancora in vacanza dopo gli impegni con le rispettive nazionali.

Con molta probabilità, però, per i tifosi nerazzurri quella di domani sarà l’occasione per vedere subito all’opera due dei quattro nuovi acquisti ufficiali e già annunciati dal club: Josep Martinez tra i pali e Mehdi Taremi in attacco. Presente già dalla prima amichevole dell’anno l’insostituibile Mkhitaryan, mentre tra campo e panchina saranno diversi anche i calciatori della Primavera nerazzurra momentaneamente aggregati alla prima squadra.

Queste le probabili formazioni di Inter-Lugano: