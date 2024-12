Le formazioni UFFICIALI di Inter-Parma: Inzaghi riparte da Firenze

Tutto pronto a San Siro per la gara che apre la 15a giornata di Serie A. L’Inter affronta il Parma, con l’obiettivo di ritrovare i 3 punti dopo la gara rinviata contro la Fiorentina, per mantenersi in scia del Napoli.

Inzaghi riparte con gli stessi 11 di Firenze, recuperando, però, Carlos Augusto dalla panchina. Difesa, dunque, con Bisseck, De Vrij e Bastoni. Dumfries e Dimarco gli esterni, con la mediana titolarissima a guida la squadra. Davanti la coppia Thuram-Lautaro Martinez.

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Parma: