Borussia Monchengladbach, Lazaro e la promessa ai suoi nuovi tifosi: “Spero di tornare per la Champions”

Valentino Lazaro, era arrivato in nerazzurro la scorsa stagione, ma all’Inter non è riuscito ad imporsi. Prima il prestito al Newcastle a gennaio ed in questa sessione di mercato la cessione ai tedeschi del Borussia Moenchengladbach. Appena arrivato in Germania, però, l’esterno austriaco ha subito un infortunio muscolare durante un’amichevole contro il Greuther Furth.

Le prime stime parlavano di 6-8 settimane lontano dai campi da calcio, ma Lazaro sta provando a bruciare le tappe per rientrare il prima possibile. E’ stato lo stesso giocatore a dichiararlo in un’intervista rilasciata a SportBuzzer: “Sono fiducioso che sarò in campo molto prima del previsto. Spero di essere pronto per l’inizio della Champions League, la mia presenza non dovrebbe essere a rischio per quella data”.

Concludendo sul suo attuale stato d’animo: “Non nascondo che all’inizio ci sono rimasto veramente male. Ero appena arrivato e mi sono fatto male durante la primissima partita. Ci è voluto un pò per riuscire a guardare avanti, ma adesso sono fiducioso, mi sento molto meglio”.

