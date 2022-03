L’Inter batterà i concorrenti per il 1° posto in Seria A secondo i bookmakers?

Gli incroci di campionato e il calendario potrebbero sorridere all’Inter, che rispetto alle altre tre concorrenti ha la panchina leggermente più lunga

Per valutare quante chance hanno gli uomini di Inzaghi di arrivare primi in campionato e cucirsi quindi la seconda stella sul petto per i primi venti scudetti vinti, bisogna analizzare le concorrenti, che sono ora tre anziché quattro. Eh sì, perché la Juventus si è aggiunta a questa corsa che coinvolge anche Napoli e Milan, e lo scontro diretto fra Inter e Juventus dirà molto. Come ci dicono le quote e le statistiche di merkur win è ancora il Milan leggermente favorito, davanti proprio all’Inter, ma è il Napoli la squadra che sembra avere risorse maggiori soprattutto per un calendario favorevole soprattutto nelle ultime tre giornate. In particolare la giornata di campionato numero 37 sembra promettere grandi emozioni, con le prime in classifica che devono affrontare match davvero complessi. Partiamo dal Milan che attende l’Atalanta in casa che l’anno scorso ha espugnato San Siro con il pesante risultato di 0-3; l’Inter sarà invece impegnata con il Cagliari in Sardegna, e i ragazzi di Mazzarri molto probabilmente saranno pronti a vendere cara la pelle visto che i rosso blu sono pienamente coinvolti nella lotta per non retrocedere, e per lo stesso motivo anche la partita del Napoli al Maradona contro il Genoa sarà altrettanto dura. Nel turno 37 anche la Juventus avrà un turno difficile, dovendo ospitare la Lazio di Sarri a caccia di un posto in Europa. Ma ciò che appare ancora più interessante è l’ultimo turno di campionato. Nella 38 esima giornata i match sembrerebbero andare leggermente a favore di Napoli e Inter, visto che la Juventus avrà la partita contro gli acerrimi nemici della Fiorentina al Franchi, mentre il Milan sarà impegnato a Sassuolo, dove i nero verdi probabilmente cercheranno gli ultimi punti validi per una posizione europea. Il Napoli invece sarà in Liguria a La Spezia, che potrebbe essere salvo, mentre l’Inter giocherà in casa contro la Sampdoria davanti al proprio pubblico.