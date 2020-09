L’Inter è una macchina da gol: 9 reti nelle prime due giornate, eguagliato il record di 58 anni fa!

Quattro gol alla Fiorentina, cinque gol al Benevento. L’Inter è una macchina da gol. La squadra nerazzurra ha iniziato con il botto, siglando nelle prime due partite ben 9 reti.

Se in difesa c’è da registrare ancora qualche problemino, l’attacco per ora è il reparto che sta regalando più gioie a Conte e ai tifosi nerazzurri. L’Inter non siglava 9 gol nelle prime due giornate di campionato dalla stagione 1961/62.

