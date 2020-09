Benevento-Inter, Biasin: “Il salto di qualità è evidente! Rosa ricca, ora il mercato…”

Fabrizio Biasin, giornalista e noto tifoso nerazzurro, come di consueto ha commentato sui social la netta vittoria dell’Inter per 2-5 sul Benevento. Molte le note positive, anche se in difesa la squadra di Conte ha mostrato nuovamente qualche limite.

Ecco le sue parole: “L’Inter ha fatto il salto di qualità. E non è una questione di gioco (anche a Benevento gli errori non sono mancati), ma di potenziale. Questa rosa è davvero ricca. Al punto che se per sbaglio oggi chiudesse il mercato – esuberi a parte – sarebbe solo una bella notizia”.

