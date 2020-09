Benevento-Inter, Hakimi (Sky): “Mi sto inserendo bene. Scudetto? Lavoriamo per raggiungere l’obiettivo”

Achraf Hakimi è stato un grande protagonista della fra Benevento ed Inter, in cui ha brillato con gol ed assist. Intervistato da Sky Sport dopo il fischio finale della sfida, il giocatore marocchino ha detto la sua sulla gara: ” Mi sono inserito subito bene, capendo quello che l’allenatore voleva da me. Lavoro per crescere e migliorare, sto trovando subito l’intesa perché questo modulo lo facevo anche al Borussia Dortmund”.

Hakimi parla anche delle possibilità di scudetto: “Lottiamo per questo, stiamo lavorando per raggiungere l’obiettivo”.

