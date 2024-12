L’Inter lo perde fino a marzo: intervento UFFICIALE

Dopo l’infortunio rimediato durante la scorsa settimana, ecco che questa mattina è stato realizzato un intervento nei confronti del calciatore dell‘Inter che sarà costretto a rimanere ai box per diverse settimane prima di riprendere la consueta attività in campo e tornare in gruppo.

Ad annunciarlo è stato il club nerazzurro con un comunicato ufficiale nel quale ha rassicurato i tifosi interisti sulle condizioni di Raffaele Di Gennaro. Come si apprende dal sito, infatti, l’intervento chirurgico è perfettamente riuscito e il terzo portiere dell’Inter, dopo l’infortunio al dito, tornerà a disposizione di Simone Inzaghi tra febbraio e marzo del 2025.

Questa la nota della società: “Nella giornata di oggi Raffaele Di Gennaro è stato sottoposto, presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, a intervento chirurgico di reinserzione legamentosa del collaterale ulnare del primo dito della mano sinistra. L’intervento è perfettamente riuscito. Di Gennaro, dopo un periodo di riposo, concordato con lo staff medico nerazzurro, comincerà la fase riabilitativa nelle prossime settimane”.