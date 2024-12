Stop lungo per Di Gennaro: nuovo portiere SUBITO da Inzaghi

Poche ore fa, l’Inter ha fornito nuovi dettagli sull’infortunio rimediato a un dito da Raffaele Di Gennaro la scorsa settimana. Il terzo portiere nerazzurro, infatti, è stato sottoposto quest’oggi ad intervento chirurgico “di reinserzione legamentosa del collaterale ulnare del primo dito della mano sinistra”.

Simone Inzaghi dovrà dunque fare a meno dell’estremo difensore per diversi mesi. Il ritorno in campo per il portiere cresciuto nelle giovanili del club nerazzurro è infatti previsto per fine febbraio, o comunque entro il mese di marzo.

Per rimpiazzare la lunga assenza di Di Gennaro, l’Inter è già corsa ai ripari. Come avvenuto in occasione di Fiorentina-Inter, verrà promosso in pianta stabile nel giro della prima squadra il giovanissimo Alessandro Calligaris. Il portiere classe 2005 rimarrà dunque al servizio di Inzaghi per le prossime settimane, risultando dunque indisponibile per la Primavera di Andrea Zanchetta.