Mondiale per Club, l’Inter evita le BIG: le fasce UFFICIALI

In attesa dei sorteggi degli otto gironi del nuovo Mondiale per Club 2025, in programma giovedì 5 dicembre alle ore 19.00, quest’oggi la FIFA ha annunciato ufficialmente la divisione dei 32 club partecipanti in quattro fasce.

Confermando le anticipazioni di questa mattina, l’Inter è stata inserita nella seconda fascia. Questa la divisione ufficiale delle 32 squadre:

FASCIA 1: Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, PSG, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense.

FASCIA 2: Chelsea, Borussia Dortmund, Inter, Porto, Atletico Madrid, Benfica, Juventus, Salisburgo.

FASCIA 3: Al-Hilal, Ulsan HD, Al Ahly, Wydad Casablanca, Monterrey, León, Boca Juniors, Botafogo.

FASCIA 4: Urawa Red Diamonds, Al-Ain, ES Tunis, MamelodiSundowns, Pachuca, Seattle Sounders, Auckland City, Inter Miami.

Da parte della Fifa di Gianni Infantino, però, è successivamente arrivata una precisazione in merito al sorteggio dell’urna 2. Questa la spiegazione: “Le squadre UEFA 5-8 nel ranking saranno sorteggiate in gruppi con le squadre CONMEBOL 1-4, mentre le squadre UEFA 9-12 saranno sorteggiate in gruppi con le squadre UEFA 1-4“.

Come confermato da Calcio&Finanza, ciò significa che l’Inter è già certa di evitare le super big europee appartenenti alla prima fascia. Sono invece questi i possibili rivali del primo gruppo che il club nerazzurro potrebbe trovare ai sorteggi di Miami del 5 dicembre.