È finalmente arrivata l’ora di dare il via alla nuova Champions League dell’Inter con un primo appuntamento complicatissimo. Questa sera, con fischio d’inizio alle 21.00, all’Etihad Stadium si giocherà Manchester City-Inter.

Nerazzurri che arrivano da una prestazione opaca con il Monza in campionato e che dovranno fare a meno questa sera di Dimarco e Arnautovic. Qualche cambio di formazione inatteso da parte di Simone Inzaghi che prova a sorprendere Pep Guardiola. A partire dalle ore 21.00, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Manchester City-Inter.

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI MANCHESTER CITY-INTER

90+4′ | FINISCE QUI

0-0 il risultato finale, l’Inter esce indenne dall’Etihad Stadium!

90+3′ | Ultimo brivido finale col tuffo di testa di Gundogan che finisce alto di poco

86′ | Palla persa in uscita, Foden viene liberato al tiro da fuori ma la sua conclusione non è pericolosa e Sommer blocca.

84′ | Lautaro entra in area attaccando Akanji, rientra sul destro e calcia ma Ederson blocca senza difficoltà.

81′ | Ultimo cambio Inter: fuori Calhanoglu, dentro Frattesi.

80′ | Altro cambio City: fuori Bernardo Silva, dentro Doku.

79′ | Pronta risposta di Sommer al sinistro dal limite di Gvardiol.

76′ | Nuova ripartenza pericolosissima con Dumfries che la mette in mezzo testa, Taremi non ci arriva ma rimorchio arriva Mkhitaryan che col destro di prima calcia però alto da buona posizione.

74′ | Altro doppio cambio Inter: fuori Bisseck e Darmian, dentro Pavard e Dumfries.

69′ | Combinazione clamorosa a tre nello stretto del City nell’area dell’Inter, la palla arriva a Foden completamente libero che calcia ma Sommer trattiene il suo tiro con una parata super.

64′ | Doppio cambio Inter: fuori Zielinski e Thuram, dentro Mkhitaryan e Lautaro Martinez.

52′ | Clamorosa occasione sprecata dall’Inter! Ripartenza perfetta lanciata da Taremi che pesca Darmian, Matteo arriva in uno contro uno – seppur defilato – contro Ederson e invece che calciare tenta un improbabile colpo di tacco a servire Barella a rimorchio che viene anticipato.

48′ | Foden prova un sinistro a giro da fuori area, palla alta non di molto.

46′ | Comincia la ripresa.

45′ | Doppio cambio City: fuori De Bruyne e Savinho, dentro Gundogan e Foden.

2° TEMPO

45′ | FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

0-0 il risultato parziale.

45′ | Altra ripartenza pericolosa con Taremi che lascia in corsa Carlos Augusto, tiro cross-teso che Ederson respinge con le gambe.

43′ | De Bruyne servito in profondità da Grealish, Sommer esce a valanga e mura il suo tiro.

41′ | Grande combinazione tra Zielinski e Thuram che porta Marcus a provare un piattone destro di prima da fuori area, palla fuori.

35′ | Haaland mastica un sinistro da fuori area che sfiora il palo a Sommer immobile.

33′ | Ammonito Ruben Dias per un fallo duro su Zielinski.

19′ | Haaland pescato da Savinho con un cross da sinistra, colpo di testa centrale.

16′ | Azione fotocopia ancora sull’asse Taremi-Thuram, che stavolta dalla stessa posizione ci prova di sinistro ma mette a lato.

6′ | Buona ripartenza per l’Inter condotta da Taremi che allarga per Thuram, il francese prova il destro appena dentro l’area ma è centrale per Ederson.

1′ | Fischia l’arbitro Nyberg, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MANCHESTER CITY-INTER

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): 31 Ederson; 82 Lewis, 3 Dias, 25 Akanji, 24 Gvardiol; 16 Rodri; 26 Savinho, 20 B. Silva, 17 De Bruyne, 10 Grealish; 9 Haaland.

A disposizione: 18 Ortega, 33 Carson, 2 Walker, 5 Stones, 8 Kovacic, 11 Doku, 19 Gundogan, 27 Nunes, 47 Foden, 87 McAtee.

Allenatore: Josep Guardiola.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 99 Taremi.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 10 Lautaro, 16 Frattesi, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Glenn Nyberg (SWE)

Assistenti: Beigi, Söderkvist (SWE)

Quarto ufficiale: Ladebäck (SWE)

VAR: Van Boekel (NED)

Assistente VAR: de Burgos (ESP)