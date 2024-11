LIVE – Inter-Arsenal, la conferenza stampa di Inzaghi in diretta

Dopo la vittoria di campionato contro il Venezia, il calendario dell’Inter vede altri due appuntamenti di altissimo livello prima della nuova sosta per le nazionali del mese di novembre. Si comincia domani sera alle 21.00 con la quarta giornata di Champions League che vedrà l’Arsenal ospite a San Siro, mentre domenica sera sarà il Napoli dell’ex Antonio Conte a far visita ai nerazzurri nel duello scudetto di campionato.

Alla vigilia di Inter-Arsenal, dunque, Simone Inzaghi interviene in conferenza stampa da Appiano Gentile a partire dalle 15.00. Le sue parole in diretta qui su Passione Inter:

“Sappiamo dove stiamo lavorando bene, nelle ultime 8 partite l’Inter ha fatto 7 vittorie e 1 pareggio. Dobbiamo pensare di avere sempre contro degli avversari con cui gareggiare ogni partita. Per quanto riguarda l’ultima partita ho fatto i complimenti alla squadra perché sono stati bravissima. Non gli abbiamo concesso quasi nulla se non su una svirgolata del loro attaccante. L’unico neo è stato non aver chiuso la partita, con tutte le occasioni che abbiamo avuto non saremmo dovuti arrivare al 97′ sul risultato di 1-0. Il Venezia ha fatto un’ottima gara, ha corso tanto ed è stata aggressiva. ora sappiamo cosa ci aspetta, due partite difficilissimi e si ragiona partita dopo partita. Abbiamo speso tanto in queste ultime due partite, ne mancano ancora due e cercheremo di fare due grandi match”.

