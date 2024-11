Clamoroso in Inghilterra: “Inter su Enzo Fernandez”

Suggestione incredibile di mercato che arriva dall’Inghilterra per infiammare il calciomercato dell’Inter. Ai nerazzurri, infatti, è stato accostato nelle scorse ore un fortissimo centrocampista. Si tratta di Enzo Fernandez, calciatore argentino di proprietà del Chelsea.

Scuola River Plate, è stato al Benfica che Enzo Fernandez ha attirato a sé l’interesse di numerose big in Europa. Grazie poi all’esplosione inaspettata nel Mondiale di Qatar 2022 vinto da titolarissimo in mezzo al campo con l’Argentina, il classe 2001 è stato per oltre 120 milioni di euro dal Chelsea nel gennaio 2023.

La sua avventura a Londra, però, non è andata secondo quelle che erano le sue aspettative. Sia a causa del rendimento poco costante del Chelsea, ma anche per via dello stile di gioco della Premier League rispetto alle sua caratteristiche. Non è un caso se nelle ultime partite l’argentino sia stato sempre escluso da Enzo Maresca dagli 11 titolari. Il tecnico italiano, infatti, gli ha preferito Caicedo e Lavia in mezzo al campo per via delle loro capacità fisiche superiori.

Nonostante Maresca abbia speso buone parole per Fernandez, in Inghilterra da più parti continua ad essere etichettato come il “peggior acquisto della storia della Premier League”. Una situazione chiaramente poco gradita ad un calciatore che con il suo approdo a Londra ha arrestato la sua crescita. Qualora le cose non dovessero dunque cambiare nei prossimi mesi, l’ex River potrebbe considerare un addio.

A tal proposito, stando a quanto riportato dal The Sun, sono due i club in Europa che stanno già monitorando la situazione che riguarda Enzo Fernandez: Inter e Barcellona. Entrambe le società potrebbero tentare di percorrere la strada del prestito, considerate le elevate richieste da parte del Chelsea per un cartellino pagato tantissimo quasi due anni fa.