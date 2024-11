Il miglior dribblatore della Serie A all’Inter: scoperta la clausola

Nonostante il brivido finale, l’Inter è comunque riuscita a strappare i tre punti al Venezia nell’ultimo turno di campionato giocato a San Siro. Il club nerazzurro ha sprecato tantissimo nel corso dei 90 minuti, correndo anche qualche rischio in fase difensiva.

Oltre alla gioia per la vittoria, i tifosi nerazzurri non hanno potuto fare a meno di apprezzare anche le prestazioni di due gioielli del Venezia cresciuti nel settore giovanile dell’Inter: Filip Stankovic e Gaetano Oristanio. Se il portiere serbo è stato ceduto in presto con diritto di riscatto, il talentuoso fantasista è stato invece lasciato andare a titolo definitivo.

Classe 2002, Oristanio è cresciuto tantissimo lo scorso anno nel prestito al Cagliari e si sta confermando adesso con la maglia del Venezia. Attualmente, ad esempio, l’ex nerazzurro è il miglior dribblatore della Serie A con 25 dribbling riusciti, tre in più rispetto a Leao. Caratteristica che all’Inter di Simone Inzaghi farebbe comodo, come certificato dai numeri negativi in tal senso.

Come riportato da Cronache di Spogliatoio, l’Inter avrebbe però mantenuto il controllo sul calciatore facendo inserire ben due clausole. La prima relativa ad una percentuale sulla futura rivendita da parte del Venezia ad una terza squadra, mentre la seconda è una recompra a tutti gli effetti di Oristanio nelle mani del club nerazzurro. Clausole che sarebbero valide anche in caso di retrocessione del Venezia.