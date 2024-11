Sfogo di Pavard dopo l’esclusione: “E’ molto strano”

Divenuto in poco tempo uno dei perni centrali della difesa dell’Inter, Benjamin Pavard ha soprattutto impressionato per l’incredibilità solidità aggiunta alla retroguardia nerazzurra. Il difensore francese, sbarcato a Milano dal Bayern Monaco, ha portato quell’esperienza di cui i compagni avevano bisogno.

Eppure, nonostante le ottime prestazioni disputate con l’Inter, dopo l’Europeo in cui non ha neanche collezionato un minuto con la Nazionale Francese, Pavard è stato sempre escluso dalle ultime convocazioni del commissario tecnico Didier Deschamps. Una scelta insolita da parte dell’allenatore considerata l’importanza ricoperta dal centrale nella selezione transalpina negli ultimi anni.

A tal proposito, nell’intervista sulle pagine di GQ edizione transalpina, Pavard ha parlato così di Deschamps: “Rispetto le scelte dell’allenatore, è lui il capo. Ma sicuramente è molto strano perché dal 2017 quasi sempre ero stato convocato, tranne per infortunio o Covid. Ma ho avuto la fortuna di poter ricaricare le pile e partire per qualche giorno con la mia fidanzata. Ma ovviamente non ho intenzione di mollare e continuerò a lavorare per essere chiamato nuovamente. E’ proprio lui che mi ha trasmesso la voglia di vincere e io voglio continuare a vincere insieme a lui”.