La Juventus PIOMBA sull’obiettivo dell’Inter: “Ha già avuto contatti”

L’Inter è al lavoro già in questa settimana per programmare le prossime sessioni di mercato, che dovranno rispettare le linee guida date da Oaktree. I nerazzurri, allora, sono alla caccia dei profili più interessanti in Italia e in Europa, con attenzione sempre alle possibili occasioni a basso costo. Una delle più ghiotte porta a Jonathan David del Lille.

L’attaccante canadese è in scadenza di contratto a giugno (anche se il proprietario dei francesi non ha escluso un nuovo accordo) ed è da diverso tempo nel mirino del club nerazzurro, ma anche di altre squadre d’Europa. Una di queste è la Juventus, come riportato dal Corriere dello Sport.

I bianconeri, che stasera affrontano proprio il Lille in Champions League, hanno già avuto contatti con l’entourage del giocatore, che rimane un profilo molto gradito a Giuntoli, visto anche il rendimento altalenante di Vlahovic.