Cassano: “Inzaghi ha paura di Conte. Champions? Se ne sbatte”

Le critiche di Antonio Cassano a Simone Inzaghi come allenatore dell’Inter non sono certo una novità. Nell’ultimo episodio di Viva El Futbol, l’ex attaccante è tornato ancora una volta sull’argomento, soffermandosi sulle scelte del tecnico e sugli obiettivi stagionali.

Queste le sue parole:

MOMENTO DI FORMA – “L’Inter è di gran lunga la più forte, ma le manca la solidità, perché gli altri anni subiva poco, faceva gol e chiudeva le partite. Probabilmente migliorerà col tempo, vedremo. Questo gli manca”.

INZAGHI – “C’è pressione su Inzaghi, perché se non vince il campionato è fuori. Questo è quello che penso io. Inzaghi ha ‘paura’ di Conte perché sa che come lavora ed è sempre lì dietro. O arriva a +20 a febbraio, e può decidere di far giocare la Primavera, o ha paura. Inzaghi ha la squadra tra le più forti in Europa e sta dimostrando che se ne sbatte i coglioni della Champions League per pensare al campionato. Il problema è che a lui gli fa paura Conte perché con una partita a settimana te lo ritrovi fino a marzo”.