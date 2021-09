INTER-ATALANTA 2-2: PAREGGIO PIROTECNICO A SAN SIRO!

Primo vero big match della stagione per Simone Inzaghi davanti al pubblico di San Siro

Dopo la bella e sofferta vittoria in rimonta in casa della Fiorentina, l'Inter di Simone Inzaghi vuole continuare la propria marcia contro un altro avversario ostico: l'Atalanta di Gasperini. I nerazzurri, che dovranno anche volare in Ucraina per affrontare lo Shakhtar in Champions League, sono chiamati a conquistare i 3 punti per continuare la striscia di 18 vittorie casalinghe consecutive e non perdere terreno rispetto a Milan e Napoli. Come sempre noi di Passione Inter, oltre alle Live sui nostri canali Twitch e Youtube, vi offriamo anche la cronaca testuale della partita.