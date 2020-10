LIVE – È il giorno di Inter-Milan: segui la partita in diretta su Passione Inter

Commenta la partita su Telegram con 2023 tifosi nerazzurri!

È il grande giorno del derby: Inter e Milan si affrontano al Meazza nella sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A. Gli uomini di Stefano Pioli son chiamati a confermare l’ottimo avvio di stagione, in cui hanno raccolto nove punti in tre gare, mentre i nerazzurri andranno a caccia del successo dopo il pareggio maturato contro la Lazio nell’ultima uscita prima della sosta.

Le probabili formazioni di INTER-Milan

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Brozovic, Vidal, Perisic; Barella; Lautaro, Lukaku

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Leao, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic

