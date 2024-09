LIVE – La CRONACA di Monza-Inter: segui la diretta

Dopo la sosta dedicata alle Nazionali di inizio settembre, questa sera si torna finalmente in campo. Ad attendere l’Inter di Simone Inzaghi la complicata trasferta di Monza nel posticipo in programma alle 20.45. Tanto turnover per la formazione nerazzurra alla vigilia di una settimana piena di impegni di altissimo livello: dall’esordio nella nuova Champions League contro il Manchester City al derby di domenica prossima con il Milan.

Prima, però, tutta la concentrazione in casa Inter sarà rivolta al match contro il Monza che potrebbe spedire i nerazzurri in solitaria in cima alla classifica in caso di vittoria dopo i pareggi di Juventus e Torino. A partire dalle ore 20.45, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Monza-Inter!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI MONZA-INTER

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MONZA-INTER

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pedro Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Mota Carvalho; Djuric. All. Nesta.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.