Torna in campo l’Inter dopo la sosta. All’U-Power Stadium, i nerazzurri affrontano il Monza, nella 4a giornata di Serie A. Gli uomini di Inzaghi, che opta per un ampio turnover, cercano il primo successo esterno, dopo l’esordio in campionato con un pari-beffa, in casa del Genoa.

SOMMER 6

PAVARD 6

DE VRIJ 6

CARLOS AUGUSTO 6

DARMIAN 6

FRATTESI 6

ASLLANI 5.5 – Regia non pulitissima nei primi 20 minuti.

MKHITARYAN 6

DIMARCO 6.5 – Sua la prima occasione della gara, con una conclusione mancina masticata. I suoi cross vengono spesso cercati dai compagni.

THURAM 6

LAUTARO MARTINEZ 6 – Buona occasione di testa dopo pochi minuti, ma non inquadra lo specchio da buona posizione.

INZAGHI 6