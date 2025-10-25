Napoli-Inter, MOVIOLA: “Non è calcio di rigore”

Napoli-Inter si è accesa già nel primo tempo quando attorno alla mezz’ora c’è stato un contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo nell’area di rigore nerazzurra. L’arbitro Maurizio Mariani inizialmente non aveva dato calcio di rigore ma poi è tornato sui suoi passi e lo ha assegnato.

In diretta su DAZN, l’ex arbitro di Serie A, Luca Marelli, ha però smentito questa scelta del direttore di gara e della sala VAR nel concedere il penalty agli azzurri. Queste le sue parole nette: “Ribadisco quello che ho detto, per me questo non è calcio di rigore perché il contatto è cercato da Di Lorenzo che allarga il braccio, Mkhitaryan continua la sua corsa normalmente senza nessuna corsa verso il calciatore. Escluso fallo di acerbi perché in scivolata prende il pallone”.