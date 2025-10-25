Lite SHOCK Lautaro-Conte: cos’è successo

Succede di tutto in Napoli-Inter con episodi arbitrali, polemiche e liti di fronte a tutti. Al 62′ della partita è nata una bufera di fronte alle due panchine con una grande mischia e l’arbitro che ha dovuto prendere provvedimenti di fronte a questi animi infuocati.

La lite furiosa è avvenuta davanti alle panche con parole dure e un confronto molto acceso Lautaro–Conte. Durante lo scoppio della lite il centravanti dell’Inter si è insultato a distanza con l’allenatore del Napoli, davanti a tutti. I due hanno utilizzato dei virgolettati volgari con l’argentino che ha fatto anche chiari brutti gesti ripresi dalle telecamere.