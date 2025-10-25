25 Ottobre 2025

Lite SHOCK Lautaro-Conte: cos’è successo

Bufera durante Napoli-Inter

Succede di tutto in Napoli-Inter con episodi arbitrali, polemiche e liti di fronte a tutti. Al 62′ della partita è nata una bufera di fronte alle due panchine con una grande mischia e l’arbitro che ha dovuto prendere provvedimenti di fronte a questi animi infuocati.

La lite furiosa è avvenuta davanti alle panche con parole dure e un confronto molto acceso LautaroConte. Durante lo scoppio della lite il centravanti dell’Inter si è insultato a distanza con l’allenatore del Napoli, davanti a tutti. I due hanno utilizzato dei virgolettati volgari con l’argentino che ha fatto anche chiari brutti gesti ripresi dalle telecamere.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.