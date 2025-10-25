LIVE Napoli-Inter 1-0: De Bruyne su rigore

Sfida scudetto questo pomeriggio allo stadio Maradona tra Napoli-Inter. All’ottava giornata arriva il big match che mette di fronte le due squadre di Antonio Conte e Cristian Chivu, protagoniste nella passata stagione di un duello per il titolo serratissimo sino all’ultima giornata. Formazioni che arrivano da momenti diversi: i nerazzurri sono reduci da due vittorie consecutive, mentre i partenopei hanno incassato ben due sconfitte nelle ultime due uscite.

A partire dalle ore 18.00, qui su PassioneInter.com sarà disponibile la cronaca live minuto per minuto e le pagelle Napoli-Inter. Segui la partita in diretta e con noi!

Cronaca live Napoli-Inter: segui l’ottava giornata di Serie A

PREMI F5 PER AGGIORNARE

33′ | Gol del Napoli, De Bruyne segna dagli 11 metri

32′ | Prima sostituzione forzata per l’Inter: Mkhitaryan costretto a lasciare il campo per Zielinski. L’armeno ha riportato un problema in occasione del contatto con Di Lorenzo

29′ | Rigore concesso al Napoli per un contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo molto dubbio dentro l’area nerazzurra: il Var conferma dopo una lunga revisione

15′ | Occasione enorme per Lautaro su un pasticcio della difesa del Napoli: a tu per tu con Milinkovic-Savic calcia centralmente e viene murato dal portiere serbo

9′ | Bastoni ad un passo dal vantaggio su colpo di testa in anticipo sul primo palo che termina di pochi centimetri fuori sul secondo

1′ | FISCHIO D’INIZIO, SI PARTE!

1° TEMPO NAPOLI-INTER

Le formazioni ufficiali di Napoli-Inter

NAPOLI (4-1-4-1): 32 Milinkovic-Savic; 22 Di Lorenzo, 4 Buongiorno, 5 Juan Jesus, 37 Spinazzola; 6 Gilmour; 21 Politano, 99 Anguissa, 11 De Bruyne, 8 McTominay; 7 Neres.

A disposizione: 25 Ferrante, 55 Spinelli, 3 Gutierrez, 17 Olivera, 20 Elmas, 26 Vergara, 27 Lucca, 30 Mazzocchi, 31 Beukema, 35 Marianucci, 69 Ambrosino, 70 Lang.

Allenatore: Antonio Conte.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro.

A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Mariani

Assistenti: Bindoni – Baccini

Quarto ufficiale: Ayroldi

VAR: Marini

Assistente VAR: Pezzuto