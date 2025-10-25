Perché Gilmour non è stato espulso in Napoli-Inter

Continua ad essere una partita ricchissima di polemiche e colpi di scena questa Napoli-Inter dell’ottavo turno di Serie A. Dopo il caos che c’è stato al 30′ in occasione del calcio di rigore assegnato agli azzurri, ci sono stati altri problemi un grande fraintendimento tra i tifosi delle due squadre per un cartellino giallo.

Al 43′ è sembrato infatti che l’arbitro Mariani ammonisse Billy Gilmour per un intervento in scivolata e ne sono stati convinti sia i telecronisti, che la grafica DAZN che Google e altre fonti d’informazione. I tifosi si sono infatti trovati spiazzati quando il direttore di gara ha esibito un altro cartellino giallo al regista del Napoli al 50′ dopo un’evidente trattenuta su Dumfries.

Come rivelato poi in un secondo momento, il primo cartellino giallo dato dall’arbitro Mariani era per il capitano azzurro Di Lorenzo e non per il fallo di Gilmour. Il regista scozzese ha quindi regolarmente preso una sola ammonizione nel primo tempo di questo infuocato Napoli-Inter.