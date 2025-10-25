Marotta: “Sconfitta Juve paradossale. E su Chivu…”

Pochi minuti prima della sfida tra Napoli e Inter, valida per l’ottava giornata di Serie A, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Queste le parole del numero uno dell’Inter sulla partita odierna e sulla crescita della sua squadra dopo le due iniziali sconfitte in campionato che avevano fatto spuntare qualche critica a inizio settembre.

CRESCITA DOPO 2 SCONFITTE – “La sconfitta con la Juventus è frutto di una situazione paradossale perché fino all’84° vincevamo. Il lavoro quotidiano è stato fondamentale da tutto lo staff e la squadra. Noi siamo destinati a percorrere una strada per arrivare più in alti possibile e oggi siamo secondi in classifica. giochiamo contro una grande squadra, campione in carica. Servirà un approccio straordinario e anche l’atmosfera di questo pubblico è straordinaria”.

LAVORO DI SQUADRA – “Chivu ha disputato la sua prima partita quando neanche era conclusa la vecchia stagione perché abbiamo giocato il Mondiale per Club. Questo è un po’ atipico come lo è stato anche il fatto che non abbiamo potuto fare una preparazione normale. Pian piano sono state affrontate tutte le situazioni e poi Chivu è bravo, ci tengo a sottolinearlo. Non è che ci meravigliamo del fatto che sia bravo, dall’interno abbiamo fatto delle valutazioni precise e oggi gode della stima di tanti che lo avevano criticato. Il lavoro e l’applicazione del suo staff è stato determinante”.