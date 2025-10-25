25 Ottobre 2025
Napoli-Inter, formazioni ufficiali: la scelta in attacco
Le scelte ufficiali di Conte e Chivu
Il big match dell’ottavo turno di campionato sarà la sfida tra Napoli e Inter in programma allo stadio Maradona. Per i nerazzurri di Cristian Chivu si tratta di una grossa occasione per prendersi il primo posto in classifica dopo il pareggio di ieri del Milan ma anche la squadra di Antonio Conte cerca il primato.
Per questa grande sfida di Serie A l’allenatore dell’Inter ha scelto di mandare in campo Bonny al posto dell’infortunato Thuram mentre il resto dell’undici titolare è quello più affidabile con i giocatori migliori a cui Chivu non rinuncia mai nelle gare che contano molto come questa qui sul campo del Napoli.
Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Inter:
25 Ottobre 2025 – 18:00
Stadio Maradona (Napoli)
Napoli 4-1-4-1
Formazione32 – Milinkovic Savic 22 – Di Lorenzo 5 – Juan Jesus 4 – Buongiorno 37 – Spinazzola 6 – Gilmour 21 – Politano 99 – Anguissa 11 – De Bruyne 8 – McTominay 7 – Neres Antonio Conte
Panchina
25 Ferrante, 55 Spinelli, 3 Gutierrez, 17 Olivera, 20 Elmas, 26 Vergara, 27 Lucca, 30 Mazzocchi, 31 Beukema, 35 Marianucci, 69 Ambrosino, 70 Lang
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Meret, Lukaku, Hojlund, Contini, Rrahmani, Lobotka
diffidati
Nessuno
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 25 – Akanji 15 – Acerbi 95 – Bastoni 2 – Dumfries 23 – Barella 20 – Calhanoglu 22 – Mkhitaryan 32 – Dimarco 14 – Bonny 10 – Lautaro Martinez Cristian Chivu
Panchina
13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 94 Esposito
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Thuram, Di Gennaro, Darmian, Palacios
diffidati
Nessuno
Arbitro: Mariani
Assistenti: Bindoni – Baccini
Quarto Uomo: Ayroldi
Var: Marini – AVar: Pezzuto