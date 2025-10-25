Corriere svela: “Inter, 50 milioni per QUESTO giocatore”

Nella conferenza stampa di vigilia di Napoli-Inter, l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu ha confermato che al momento due innesti come Andy Diouf e Luis Henrique non sono ancora pronti per giocare ai massimi livelli in Serie A e in Champions League e infatti per loro due fin qui lo spazio in campo è stato davvero poco.

L’edizione odierna del Corriere della Sera dedica ampio spazio alle parole di ieri di mister Chivu in conferenza stampa e chiude l’articolo facendo un focus sulla sua “bocciatura” per Diouf e Luis Henrique. Il quotidiano però evidenza come con i 50 milioni spesi per loro si poteva chiudere un grande colpo in estate:

“A differenza di altri due giovani arrivati per una spesa complessiva di 50 milioni, Luis Henrique e Diouf: «Non sono ancora pronti – spiega Chivu – ma appena si sbloccheranno dal punto di vista mentale, arriverà anche il loro momento». Il tempo non manca. Ma i dubbi nemmeno: con la stessa cifra poteva arrivare un giocatore top”.