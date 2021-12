LIVE – Roma-Inter (0-2): raddoppia Edin Dzeeeekooo!

La cronaca della partita dell'Olimpico

L'Inter di Simone Inzaghi sbarca all'Olimpico per cercare di continuare la striscia di vittorie e mantenere la pressione su Milan e Napoli. Contro la Roma del grande ex Mourinho però non sarà affatto facile, specie in trasferta. Come di consueto noi di Passione Inter vi offriamo la diretta testuale della partita, oltre che essere in diretta sul nostro canale YouTube e quello Twitch.