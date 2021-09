LIVE Shakhtar Donetsk-Inter (0-0): traversa di Barella!

La cronaca testuale della partita di stasera

L'Inter, dopo l'immeritata sconfitta nella prima partita del girone di Champions League contro il Real Madrid, è già chiamata alla vittoria contro lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi, uscito anch'esso sconfitto nella prima gara del raggruppamento dalla sorpresa Sheriff. I nerazzurri, finora molto prolifici in attacco e un po' traballanti in difesa, dovranno fare attenzione agli ucraini e non sottovalutare la velocità dei tanti brasiliani in campo. Come sempre noi di Passione Inter, oltre alle Live sui nostri canali Twitch e Youtube, vi offriamo anche la cronaca testuale della partita.