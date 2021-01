LIVEBLOG – Roma-Inter, le critiche dei tifosi a Conte: “Salvato dal suo contratto. Perché quei cambi?”. Nel mirino anche Handa

L’Inter si butta via all’Olimpico: è il titolo d’apertura live di queste colonne ed è la perfetta sintesi della gara contro la Roma. Una gara che l’Inter aveva in controllo dopo lo svantaggio iniziale: conduceva 1-2 salvo poi subire il 2-2 al termine di diversi minuti di atteggiamento troppo remissivo da parte di squadra e allenatore. Ed è proprio contro quest’ultimo che la maggior parte dei tifosi, sui social, si schiera: ecco alcuni dei messaggi indirizzati su Twitter al tecnico nerazzurro (e non solo…).

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi