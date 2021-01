Roma-Inter, Skriniar (InterTV): “Siamo scontenti per il risultato, dobbiamo studiare gli errori”

Finisce 2-2 all’Olimpico il match tra Roma e Inter. Al vantaggio di Pellegrini nel primo tempo rispondo Skriniar e Hakimi nel secondo, con i giallorossi che riagguantano il pari nel finale con Mancini. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di InterTV l’autore del primo gol Milan Skriniar: “Sono contento per il gol ma sono scontento per il pareggio, abbiamo creato tanto e abbiamo giocato bene. Purtroppo non siamo riusciti a portare i 3 punti a casa.

“La Roma è una buona squadra, non è semplice giocare così contro di loro, abbiamo creato molto. Siamo scontenti per il risultato ma dobbiamo guardare cosa abbiamo fatto bene e cosa abbiamo sbagliato, così da poterlo studiare in settimana. Spogliatoi? Non è successo niente, eravamo un gol sotto e volevamo subito portare pressione alla Roma. Purtroppo alla fine dal punto di vista del risultato non è andata bene per noi.”

